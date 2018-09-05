Лавров: США манипулируют долларом

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона наказывает неугодные государства при помощи доллара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Большая игра».

По словам Лаврова, доллар является международной валютно-финансовой системой, в течение долгого времени мировое сообщество надеялось, что Соединенные Штаты будут соблюдать обязательства эмитента главной резервной валюты.

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«Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет», — сказал Лавров.

Он добавил, что в настоящее время США применяют доллар в качестве наказания, прекращая обслуживание всех банковских операций в этой валюте в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что США заморозили размещенные в стране российские активы на сотни миллионов долларов.