Мантуров заявил о сохранении планов по продаже до 49% в «Вертолетах России»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минпромторг ждет потенциального интересного покупателя для продажи ему до 49% в «Вертолетах России». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы постоянно ведем работу с рынком. Если мы увидим интересного потенциального покупателя, мы реализуем оставшийся пакет. Как мы и говорили, готовы продать до 49%», — сказал Мантуров.

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Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития отмечает большой прогресс в реализации плана приватизации «Совкомфлота».

Он также добавил, что МЭР не рассчитывает на приватизацию других госактивов в текущем году.