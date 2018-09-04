FT: через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ

Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.

По данным издания, исследование было заказано Danske Bank.

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Эксперты Promontory Financial установили, что за один год через эстонское отделение Danske Bank, крупнейшего коммерческого банка Дании, протекли до $30 млрд нерезидентов страны. Составители доклада заявили, что часть этих денег принадлежала россиянам и жителям стан бывшего СССР.

По данным исследования, средства нерезидентов были в эстонском филиале Danske Bank в 2013 году — этот год считается «пиковым» в скандале с отмыванием денег. В общей сложности незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете.

В издании также рассказали, что в 2013 году из России и стран бывшего СССР было проведено около $30 млрд. При этом в цитате доклада Promontory Financial, которую приводит газета, говорится о «нерезидентах» Эстонии.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.