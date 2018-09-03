«Натали Турс» исключили из федерального реестра туроператоров

Ростуризм исключил три юридических лица оператора «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что из реестра были исключены «Панорама Тур», «Агентство путешествий «НАТАЛИ» и Туроператор «Натали Турс». Юрлицам были направлены уведомления об исключении из перечня.

В середине августа компания «Натали Турс» объявила о приостановке деятельности. Позднее это заявление было отозвано, компания опубликовала объявление о приостановке продаж.