Зиявудин Магомедов о своем деле: король-то гол

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов сравнил уголовное дело против него «со сказкой по голого короля». Об этом сообщает RNS.

«Концептуально здесь дела-то нет. Постыдная история с самого начала. Король-то гол. Король в данном случае — следствие, которое ведет дело», — сказал Магомедов в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста.

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Он также добавил, что с самого начала следствия «не было ни одного аргумента, по которому каждый из здесь сидящих находится».

Ранее сообщалось, что Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты владельца группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда на продление ареста до 5 ноября 2018 года.

Братьям Магомедовым вменяется хищение 2,5 млрд руб.