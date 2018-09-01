Порошенко обсудил «Северный поток — 2» с конгрессменами США

Президент Украины Петр Порошенко провел в Вашингтоне встречу с делегацией конгресса США. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

На сайте отмечается, что украинский лидер поблагодарил американских конгрессменов за то, что США помогают Украине защищать суверенитет и поддерживать территориальную целостность страны. По его словам, данная помощь заключается в том, что Соединенные Штаты поставляют Украине оборонительное вооружение и поддерживают санкционный режим в отношении России.

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Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе и обменялись мнениями о газопроводе «Северный поток — 2». Детали этих переговоров не приводятся.

Ранее сообщалось, что Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили «Северный поток — 2».