На Украине запретили продажу вакцины с маркировкой на русском языке

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу и использование французской вакцины для профилактики дифтерии с маркировкой на русском языке. Об этом сообщает RT.

«Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства «Пентаксим» — вакцины для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита... с маркировкой на русском языке», — сказано в заявлении ведомства.

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Также в ведомстве пояснили, что данный запрет связан с тем, что вакцина была ввезена в страну с нарушением законодательства.

Ранее сообщалось, что Украина ввела запрет на импорт российского полуфабриката для производства цемента.