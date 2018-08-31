Минэкономразвития прокомментировало желание США выйти из ВТО

Желание президента США Дональда Трампа вывести страну из Всемирной торговой организации (ВТО) ударит по американской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минэкономразвития.

«От игры без правил пострадает, в том числе, и американская экономика. США — второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки», — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее Трамп сообщил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне.