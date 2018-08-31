Эксперт оценил слова Трампа о готовности США выйти из ВТО

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из ВТО. Об этом сообщает RT.

«Я считаю, что реально может быть выход США не только из ВТО, но даже из ООН и НАТО. На самом деле Трамп вознамерился переписать правила игры на «великой шахматной доске». Он намеревается изменить миропорядок и присвоить ему свое имя. Это не шутка, это факт», — сказал Шатров.

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Он также подчеркнул, что заявление Трампа следует рассматривать как предвыборную риторику на предстоящие ноябрьские выборы в конгресс США.

Ранее Трамп сообщил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне.