Стало известно, когда новостройки в России начнут оснащать «умными» счетчиками

Интеллектуальные системы учета расхода энергоресурсов появятся в российских новостройках с 2020 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

«Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года», — заявили в министерстве.

Реклама

Отмечается, что Минстрой уже направил свои предложения в правительство России.

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев сообщил, что ведомство не допустит включения в тарифы расходов на установку «умных» приборов учета электроэнергии.