Трамп заявил о готовности выйти из ВТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, США выйдут из ВТО, если организация «не изменится к лучшему».
Он также добавил, что в ВТО с Вашингтоном «очень плохо» обращаются в течении многих лет.
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Трамп подчеркнул, что Всемирной торговой организации необходимо «измениться».
Ранее СМИ сообщили, что во время эскалации китайско-американской торговой войны набирает обороты процесс по защите Всемирной торговой организации (ВТО) от утраты необходимости данной структуры.