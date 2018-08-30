Bloomberg: Трамп намерен ввести новые пошлины на товары КНР

Президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на товары КНР на сумму в $200 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Трамп хочет ввести новые пошлины против КНР после 6 сентября.

Как отмечается, окончательного решения по введению новых торговых ограничений пока нет.

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Ранее СМИ сообщили, что торговая война Вашингтона и Пекина не вызовет никакого «значительного» удара по экономике Китая.

Как отмечалось, китайское правительство продолжит реализацию мер по смягчению последствий от продолжающейся торговой войны с США.