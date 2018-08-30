ЕС готовит список ответных мер на возможные новые пошлины США

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия по-прежнему готовит список ответных мер на возможные пошлины США на импорт из Евросоюза автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы по-прежнему готовим список возможных контрмер, если тарифы на автомобили и автозапчасти будут введены», — сказала Мальмстрем.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указы, согласно которым импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины может совершаться в обход установленных квот.

Также в заявлении Белого дома говорится, что ввозимые из Бразилии, Южной Кореи и Аргентины сталь и алюминий не будут облагаться пошлинами.