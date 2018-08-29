В Постпредстве России при ВТО подтвердили получение запроса о консультациях от США

Постпред России при ВТО Геннадий Овечко заявил, что представительство получило запрос о консультациях с США по пошлинам, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что подобные запросы США рассылает в постпредства при организации всех стран, которые ввели меры в ответ на новые пошлины на сталь и алюминий.

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«Могу подтвердить, что такой запрос о консультациях постпредством получен», — сказал постпред.

Ранее стало известно, что США направили иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров.

В Минэкономразвития заявили, что Вашингтон неверно интерпретирует ответные действия Москвы на пошлины.