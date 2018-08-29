Reuters: суд в США отказался убрать с купюр фразу «Мы верим в бога»

Окружной апелляционный суд американского штата Миннесота отказался удовлетворить иск группы атеистов, которые потребовали убрать с долларов и монет США фразу «Мы верим в бога» (англ. In God We Trust). Об этом сообщает Reuters.

В суде заявили, что печать данной фразы на национальной валюте является законной. Судья Раймонд Грюндер сослался на решение Верховного Суда 2014 года, а также многолетнее использование этой фразы, добавив, что это решение не было принудительным.

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По заявлению истцов, печать фразы «Мы верим в бога» на купюрах и монетах нарушает первую поправку к конституции США о свободе слова и религиозных правах граждан.

Согласно заключению американского судьи Грюндера, конституция позволяет правительству праздновать «традицию религиозной свободы», а девиз на валюте не принуждает к ее религиозному соблюдению.

Впервые эта фраза появилась на монетах в 1864 году во время Гражданской войны.