Минтруд: введение электронных трудовых книжек не приведет к расходам работников

Директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова заявила, что введение электронных трудовых книжек не должно привести к финансовым и временным расходам для работников. Об этом сообщает RNS.

«Одним из принципов должна стать бесплатность для работника, чтобы введение в электронном виде документооборота не приводило к тому, что работнику придется нести расходы на приобретение электронных устройств, электронных подписей, это же касается и времени работника», — сказала Маслова.

Ранее сообщалось, что около половины работающих россиян одобрили введение электронных трудовых книжек.