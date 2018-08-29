Бизнесмены из Бахрейна и Китая готовы инвестировать в Крым более €100 млн

Предприниматели из Бахрейна и Китая заявили о готовности инвестировать более €100 млн в развитие инфраструктуры Крымского полуострова. Об этом пишут «Известия».

По словам представляющего компании Штефана Довина, бизнесмены из Китай и Бахрейна готовы вкладывать деньги в электростанции региона и строить новые.

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«Кроме того, они (партнеры из этих стран. — Газета.Ru) заинтересованы в реализации и других инфраструктурных проектов на полуострове», — сказал Довин.

Он уточнил, что речь идет о строительстве соцобъектов, в числе которых жилые дома и медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что инвестиции в Крым выросли в прошлом году на 92% и составили 36,4 млрд руб.