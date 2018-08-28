Усманов рассказал о новой системе маркировки товаров

Российский бизнесмен Алишер Усманов в интервью проекту «Сноб» рассказал о системе маркировки товаров «Честный Знак», которой занимается Центр развития перспективных технологий.

«В свою очередь, проекты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) направлены на формирование новой экономической реальности, экономики доверия, позитивно влияющей на качество жизни россиян и выравнивание конкуренции добросовестного бизнеса. Ключевым на сегодняшний день является создание Национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, получившей название «Честный Знак», — сказал Усманов

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По его словам, новая система маркировки и прослеживаемости позволит добиться максимальной прозрачности и даст возможность для обеспечения единых правил работы для всех участников рынка.

Ранее сообщалось, что система маркировки «Честный Знак» обойдется ее оператору в 200 млрд рублей.