Гройсман: Киев должен погасить $33 млрд госдолга за пять лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В следующие пять лет нам надо погасить $33 млрд (госдолга), которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 годы», — сказал Гройсман.

Реклама

Он подчеркнул, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий рассчитывает, что приезд миссии Международного валютного фонда будет иметь положительный результат.

Он также выразил надежду на то, что властям удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около $2 млрд.