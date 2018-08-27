ФАС назвала маленькую женскую грудь физическим недостатком

Экспертная служба Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Архангельской области в обосновании о неуместном использовании образа женщины с измерительной лентой в рекламе местного застройщика назвала маленькую женскую грудь физическим недостатком. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Отмечается, что в ФАС поступила жалоба на рекламный щит, на котором женщина измеряет сантиметровой лентой свою грудь. Подпись к билборду гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов». На другой рекламе этого застройщика женщина стояла спиной со снятой рубашкой с подписью: «Дешевле, чем снять!».

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Составители жалобы посчитали, что эта реклама оскорбляет женщин, эксплуатируя сексуальность женского тела. Эксперты ФАС согласились с жалобой, отметив, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».

В ведомстве не стали комментировать запрос «Би-би-си», в котором журналисты попросили разъяснить критерии такого заключения.