Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией

Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией о железнодорожных вагонах. Об этом сообщается на сайте организации.

«Украина подала апелляцию 27 августа в отношении отчета ВТО по делу, возбужденного Украиной, под названием «Россия — меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и их частей», — заявили в ВТО.

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Ранее директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков сообщил, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам.

В 2015 году Украина подала в ВТО иск к России из-за введения ограничений на экспорт вагонов и стрелочных переводов.

Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, предприятие «Азовзагальмаш» и харьковский машиностроительный завод ФЭД.