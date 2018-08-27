В Госдуме оценили введение персонального кредитного рейтинга

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков положительно оценил введение персонального кредитного рейтинга в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот рейтинг будет дисциплинировать людей, они будут стремиться к тому, чтобы в этом рейтинге быть на более высокой позиции, будут формировать позитивную кредитную историю», — сказал Аксаков.

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Он отметил, что также должен быть отлажен и механизм реабилитации, так как часто информация о гражданах предоставляется не совсем достоверной.

Ранее исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников сообщил, что россиянам с 2019 года начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, который будет рассчитываться по балльной шкале.