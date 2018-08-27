У россиян появится персональный кредитный рейтинг

Исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников заявил, что в следующем году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Об этом пишет «Российская газета».

Уточняется, что благодаря этому банкам станет проще принимать решения о выдаче кредитов.

Реклама

Мясников пояснил, что персональный рейтинг будет основан на нескольких параметрах кредитной истории гражданина. Обращать внимание станут на наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, а также на количество запросов на проверку кредитной истории.

«Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», — отметил Мясников.

Он также подчеркнул, что высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита, поскольку решение о выдаче кредита всегда остается за кредитором.