Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

Россиянам с 2019 года начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, который будет рассчитываться по балльной шкале. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью «Российской газете».

По его словам, балл будет рассчитываться на основании различных показателей кредитной истории. Сюда относятся наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории, а также сам «возраст» этой истории.

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«Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», — объяснил Мясников.

Он также напомнил, что согласие гражданина на формирование такой истории с 2014 года не требуется.

«После [2014 года] законодательно были закреплены изменения, обязующие банки и микрофинансовые организации (МФО) передавать информацию о своих клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй без согласия заемщиков», — добавил Мясников.

Также, по его словам, наблюдается интерес к кредитным историям граждан со стороны страховых компаний.

«Данные бюро им очень интересны, так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими исследованиями», — отметил он.

Мясников добавил, что кредитная история может быть интересна и работодателям, если речь идет о найме сотрудника на материально-ответственные или руководящие позиции.