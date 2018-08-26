В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возврате денег по газовым контрактам

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении взыскать с России убытки по газовым контрактам. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, слова Порошенко являются «очередными патриотическими лозунгами». Ананских подчеркнул, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по поводу газового контракта только после 2019 года и только на рыночных условиях.

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Депутат добавил, что такие высказывания украинского президента могут быть нацелены на его кампанию на предстоящих выборах.

Ранее Порошенко заявил, что Россия возместит Украине убытки в размере $4,5 млрд.