Die Welt: Россия избавляется от диктата доллара

Власти России хотят избавиться от долларового диктата в экономике, с целью чего активно приобретают золото и продают гособлигации США, пишет Die Welt.

Как отмечает издание, российское правительство не рассчитывает на нормализацию отношений с Западом. По мнению эксперта Джеймса Рикардса, власти страны разработали стратегический план, в рамках которого золото является якобы идеальным вложением для защиты от американских санкций.

В частности, издание указало на систематическое наращивание Россией запасов благородного металла — с 457 тонн в 2008 году до 1944 тонн к июлю 2018 года. Отмечается, что по этим показателям Россия опередила Китай, став пятой страной в мире по золотым запасам.