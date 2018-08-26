Трамп рассказал о торговом соглашении с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что скоро может быть подписано «большое торговое соглашение» между США и Мексикой.

По его словам, в настоящее время отношения США и Мексики улучшаются.

Он также добавил, что в новом правительстве Мексики есть «очень хорошие люди».

Реклама

Ранее Трамп заявил, что американские власти введут пошлины на автомобили из Канада и Мексики, если им не удастся заключить новые торговые сделки с этими странами.

Однако, Трамп подчеркнул, что торговые переговоры с Мексикой проходят «хорошо».