США передумали выделять Палестине $200 млн

США пересмотрели решение о выделении Палестине помощи в размере $200 млн из-за действий группировки ХАМАС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Отмечается, что расход средств был пересмотрен по указанию президента США Дональда Трампа. В Госдепе пояснили, что деньги пойдут на ряд других проектов в на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.

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Это решение, по словам представителя ведомства, «учитывает вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество при оказании помощи в Газе, где контроль ХАМАС ставит под угрозу жизнь жителей Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию».

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинские власти намерены пересмотреть все соглашения с Израилем.