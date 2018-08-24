В ЦБ прокомментировали сообщения о пожаре
В Банке России подтвердили, что в здании регулятора на Неглинной улице произошел пожар. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.
Отмечается, что возгорание носит локальный характер, пострадавших в результате инцидента нет.
«Подтверждаем пожар. Локальное возгорание. Идет тушение. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.
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Ранее о пожаре в здании Центробанка сообщили очевидцы. Сообщения появились в твиттере и сервисе «Яндекс.Разговорчики».
В МЧС также подтвердили факт пожара, отметив, что он произошел на пятом этаже здания.
Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в НИИ Биологического приборостроения.