В ЦБ прокомментировали сообщения о пожаре

В Банке России подтвердили, что в здании регулятора на Неглинной улице произошел пожар. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что возгорание носит локальный характер, пострадавших в результате инцидента нет.

«Подтверждаем пожар. Локальное возгорание. Идет тушение. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

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Ранее о пожаре в здании Центробанка сообщили очевидцы. Сообщения появились в твиттере и сервисе «Яндекс.Разговорчики».

В МЧС также подтвердили факт пожара, отметив, что он произошел на пятом этаже здания.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в НИИ Биологического приборостроения.