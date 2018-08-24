США и Китай завершили двухдневные торговые переговоры

Представители Соединенных Штатов и КНР завершили двухдневные торговые переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что на переговорах стороны обсудили, как добиться «справедливости, равновесия и взаимности в экономических отношениях».

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Также составители заявления выразили благодарность китайской делегации за то, что ее представители приехали в Соединенные Штаты для участия в переговорах.

Ранее сообщалось, что Китай подал иск в ВТО в связи с введением США новых пошлин в 25% на импорт китайских товаров.

Торговые отношения Пекина и Вашингтона обострились после того, как США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий.