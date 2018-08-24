ЦБ отозвал лицензию у «Центрально-Европейского банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Центрально-Европейского банка». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

В приказе говорится, что ЦБ принял решение об отзыве лицензии, так как «Центрально-Европейский банк» не соблюдал нормативные акты Банка России и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Регулятор посчитал, что дальнейшая деятельность банка могла представлять «реальную угрозу» интересам кредиторов и вкладчиков.

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Также отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций будет отозвана у «Центрально-Европейского банка» с 24 августа нынешнего года.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у «Московского вексельного банка».