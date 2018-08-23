Песков разъяснил, чем будет руководствоваться Путин при принятии решений по санкциям

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков разъяснил, чем будет руководствоваться российская сторона при ответе на антироссийские санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, при принятии советующих решений президент страны будет исходить из ее интересов.

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«Пока говорить преждевременно о какой-то конкретике, но, естественно, руководствоваться в первую очередь будут интересами России», — сказал Песков.

Ранее высокопоставленный источник заявил, что российские власти будут учитывать новые санкции США при реализации «практических шагов».

Соединенные Штаты приняли решение ввести новые санкции в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Российские власти неоднократно отрицали свою причастность к инциденту.