ЦБ не будет закупать валюту больше месяца

ЦБ не будет покупать валюту для Минфина до конца сентября. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Покупки валюты не будут производиться с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года.

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В Центробанке отметили, что решение о возобновлении покупки валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в сентябре 2018 года.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — заявили в ЦБ.

Ранее Bloomberg сообщал, что Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов.