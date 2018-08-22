Банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5 млрд швейцарских франков ($5 млрд) из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.

«Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где работает, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе касающихся России», — сказала представитель банка.

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Уточняется, что Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Два других швейцарских банка — UBS и Julius Baer — заявили, что также соблюдают международные санкции, однако других деталей не сообщили.

Ранее сообщалось, что США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов.