МЭР регламентировало проведение контрольной закупки

Минэкономразвития впервые регламентировало проведение контрольной закупки. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Соответствующий проект постановления внесен в правительство.

Документ позволяет применять контрольную закупку в качестве альтернативы проверкам предпринимателей. По словам заместителя главы МЭР Саввы Шипова, контрольная закупка, которая проводится быстрее, частично заменит проверки, которые длятся до 20 рабочих дней.

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Разработанный МЭР проект постановления регламентирует порядок принятия решения о проведении контрольной закупки, а также особенности и этапы ее проведения.

В рамках контрольной закупки инспектор, выступающий в роли обычного потребителя, приобретает товары или услуги. После завершения сделки инспектор объявляет о состоявшейся контрольной закупке и составляет акт.

При выявлении нарушений составляется протокол об административных правонарушениях или инициирует проведение внеплановой проверки.

Проект постановления также предусматривает возможность проведения контрольной закупки дистанционным способом.

Предполагается, что контрольные закупки будут прводиться после принятия проекта постановления. В дальнейшем сфера их применения предполагается расширить.