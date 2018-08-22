Курс евро превысил 79 рублей впервые с апреля

Курс евро на торгах в среду, 22 августа, превысил 79 рублей впервые с 11 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На Московской бирже курс вырос на 1,5% и достиг 79,02 руб. Ранее он превысил 78 рублей впервые с 13 августа.

Кроме того, доллар превысил отметку в 68 рублей впервые с 13 августа 2018 года.

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