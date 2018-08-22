В Молдавии опровергли данные об отказе от нового контракта с «Газпромом»
В министерстве экономики и инфраструктуры Молдавии опровергли информацию о том, что страна не планирует заключать новый контракт с «Газпромом». Об этом сообщает портал Bani.md.
Как отметили в пресс-службе ведомства, информация о словах министра Кирилла Габурича о том, что страна не намерена заключать новый контракт с «Газпромом», не соответствует действительности.
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«В рамках телепередачи министр заявил, что разыскиваются альтернативные источники газа, чтобы появилась конкуренция», — подчеркивается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Молдавия не будет вести переговоры о подписании нового договора с «Газпромом» до открытия газопровода Кишинев — Унгены, который обеспечит альтернативные поставки из Румынии.