Глава AmCham рассказал об опасениях из-за проекта о мерах за соблюдение санкций в России

Возглавляющий Американскую торговую палату в России (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, что из-за действий американской стороны проект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций в России может получить дальнейшее развитие, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о законопроекте, который предполагает введение уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций. Во втором чтении закона в Госдуме было принято решение о проведении дополнительных консультаций.

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«Законопроект может получить толчок к дальнейшему развитию в результате последних действий США. Бизнес волнуется о том, что, если даже уголовная ответственность будет заменена административной, то это, по сути, будет заменой гранаты пулей», — сказал Родзянко.

Он пояснил, что для компаний это будет равносильно запрету на ведение бизнеса, выраженному в «более мягкой» форме. Родзянко заявил, что пока речь идет об опасениях, но, если процесс по принятию этого законопроекта будет активизирован, «ничего хорошего это не обещает».

Ранее Родзянко рассказал, что три американские компании подписали или ведут переговоры по поводу подписания специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с российской стороной.