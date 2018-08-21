Кудрин: пенсии в будущем должны вырасти до 70% от зарплаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе парламентских слушаний по пенсионной реформе заявил, что пенсии в будущем должны вырасти минимум на четверть, а в перспективе — до 70% от зарплаты, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Кудрин напомнил, что за первые 10 лет 2000-х пенсии выросли в реальном выражении в три раза. Но после 2011 года уровень жизни пенсионера стагнирует и даже снижается.

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«Самое главное, что мы должны понять, что такую пенсию сохранять нельзя, нужен какой-то новый взгляд на ситуацию, новая концепция», — сказал глава СП.

Также Кудрин поторопил с проведением пенсионной реформы.

«У нас на полмиллиона в следующем году сократится рабочее население», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступило более 100 поправок к правительственному законопроекту об изменениях пенсионной системы.

Ключевые моменты заседания — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».