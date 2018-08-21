Британские больницы могут остаться без лекарств из-за Brexit

Больницы и службы неотложной помощи Великобритании предупредили, что могут лишиться лекарств, если Британия покинет ЕС без конкретного плана. Об этом сообщает Associated Press.

С такой оценкой выступило объединение медицинских организаций NHS Providers. Оно направило соответствующее письмо в Национальную службу здравоохранения Великобритании.

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В NHS Providers считают, что если власти Британии не достигнут соглашения о взаимоотношениях с ЕС после Brexit, то это может негативно сказаться на всей цепочке поставок лекарств в медучреждения страны. Кроме того, отсутствие соглашение ударит по гражданам Евросоюза, которые работают в этой сфере на территории Британии.

Ранее СМИ писали, что ЕС ищет компромиссную сделку с британским премьером Терезой Мэй по Brexit.