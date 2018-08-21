Кудрин предупредил, что ФНБ хватит на один кризис

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что средств в Фонде национального благосостояния России хватит на то, чтобы пережить еще только один кризис, подобный 2008-2009 году. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний по пенсионной реформе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в 2008-2009 году половина резервного фонда была потрачена на поддержание бюджетной системы.

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«На сегодня резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет… Мы не можем к нему подвязывать выплаты пенсионной системы», — сказал Кудрин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «больших» парламентских слушаний по пенсионной реформе.