Источник сообщил о возможности скорой отставки замглавы Минтранса

Заместитель министра транспорта России Алан Лушников может покинуть свой пост до конца лета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

В министерстве чиновник курирует железнодорожную отрасль, на должность он был назначен в феврале 2017 года. До этого Лушников был помощником бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича.

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Отмечается, что еще два источника подтвердили уход Лушникова с должности, однако не уточнили, в какие сроки это произойдет.

В пресс-службе Минтранса заявили, что не комментируют данную информацию, однако отметили, что заявление об уходе заместитель министра не подавал.

Ранее сообщалось, что замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев был освобожден от должности по собственной просьбе.