СМИ: в Минздраве задумались о размещении «устрашающих» картинок на спиртном

В российском Минздраве обсуждают возможность размещения на бутылках с алкогольными напитками картинок, которые будут напоминать покупателям о вреде спиртного. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, эту меру намереваются включить в стратегию, предполагающую формирование до 2025 года здорового образа жизни граждан России.

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«В настоящее время указанный вопрос [о размещении изображений] прорабатывается», — заявили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время обсуждают дополнительные меры, которые приведут к ограничению потребления алкогольных напитков россиянами. По данным газеты, в случае положительных результатов обсуждения инициативы о размещении картинок, на бутылках появятся изображения с информацией о тяжелых социальных последствиях употребления спиртного.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние 5-7 лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%.