Молдавия решила пока не заключать новый контракт с «Газпромом»

Молдавия не будет вести переговоры о подписании нового договора с «Газпромом» до открытия газопровода Кишинев — Унгены, который обеспечит альтернативные поставки из Румынии, сообщает ТАСС.

Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в эфире молдавского телевидения.

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«Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ», — сказал Габурич.

По его словам причина заключается в конкуренции.

«И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены», — отметил Габурич.

Договор с «Газпромом» действует до конца 2019 года.

Строительство газопровода начнется в августе, завершение строительства планируется к лету 2019 года. Его протяженность составит около 120 км.

В конце прошлого года президент Молдавии Игорь Додон обратился с просьбой к «Газпрому» предоставить республике скидку на российский газ.