Reuters: Китай сохранит торговые отношения с Ираном вопреки санкциям США

Вопреки санкциям США в отношении Тегерана китайские компании, которые закупают нефть из Ирана, начинают перебрасывать свои грузы на суда, принадлежащие компании National Iranian Tanker Co (NITC). Об этом сообщило агентство Reuters.

Это означает, что Китай, который является крупнейшим закупщиком иранской нефти, намерен продолжать ее закупать, несмотря на американские санкции. Вашингтон ввел санкции в отношении Тегерана после того, как президент США Дональд Трамп в мае вышел в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.

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В материале отмечается, что Соединенные Штаты пытаются препятствовать экспорту иранской нефти, чтобы заставить страну начать переговоры о новом соглашении в отношении ядерного потенциала, а также ослабить влияние Ирана на Ближнем Востоке. В Китае ранее заявляли, что они против любых односторонних санкций, а также будут продолжать защищать свои торговые отношения с Ираном.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге в Госдепартаменте заявил, что американские власти готовы ввести санкции в отношении стран, которые продолжат поддерживать торговые отношения с иранской стороной.