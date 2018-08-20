В России зарегистрирован исторический минимум безработицы

Министр труда и социальной защиты Рсссии Максим Топилин заявил, что в России зафиксирован исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя. Об этом сообщает РИА «Новости»

Так, с 8 по 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 человек.

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«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя — с 1991 года», — заявил Топилин.

По его словам, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов.

«С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов», — прокомментировал глава Минтруда.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 60 регионах, наибольшее снижение безработицы наблюдалось в Ненецком и Чукотском автономных округах, Марий Эл, Карелии и Туве, Псковской, Магаданской и Воронежской областях, Забайкальском и Камчатском краях.