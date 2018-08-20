Медведев освободил от должности замглавы МЭР Фомичева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития России Олега Фомичева по его просьбе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Освободить Фомичева Олега Владиславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе,» — говорится в распоряжении.

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Ранее источник, близкий к Минэкономразвития, сообщал, что заместитель министра экономического развития Олег Фомичев покидает пост.

В Минэкономразвития, а также сам Фомичев тогда отказались от комментариев.