Медведев освободил от должности замглавы МЭР Фомичева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития России Олега Фомичева по его просьбе.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Освободить Фомичева Олега Владиславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе,» — говорится в распоряжении.
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Ранее источник, близкий к Минэкономразвития, сообщал, что заместитель министра экономического развития Олег Фомичев покидает пост.
В Минэкономразвития, а также сам Фомичев тогда отказались от комментариев.