Французская Total уходит из Ирана

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что французская компания Total официально покидает страну, передает Reuters.

«Total официально отказалась от контракта на разработку фазы 11 проекта Южный Парс ... процесс замены другой компанией продолжается», — сказал он.

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Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге в Госдепартаменте заявил, что американские власти готовы ввести санкции в отношении стран, которые продолжат поддерживать торговые отношения с иранской стороной.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании группы по координации политики Госдепа в отношении Ирана.