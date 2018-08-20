Постпред президента РФ оценил итоги учений «Россетей» в Дагестане

«Россети» реализовали во время Всероссийских учений энергетиков в Дагестане объем работ, аналогичный восьмилетней инвестиционной программе, заявил в Махачкале полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, выступая на церемонии закрытия учений.

Более 1 млн жителей Дагестана по итогам учений «Россетей» в республике получат надежное электроснабжение, соответсвующее общероссийским стандартам, сообщила компания в воскресенье.

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В работах участвовали более 2,5 тыс. человек, были задействованы 360 бригад, использована 871 единица техники.

Были отремонтированы 388 трансформаторных подстанций, установлены 21259 приборов для учета электроэнергии, заменены 8168 опор воздушных линий 0,4 кВ.

До 20 сентября будет проведен аудит объектов хозяйства АО «Дагестанская сетевая компания». «Дальше, где критично, мы поймем, и методично будем добиваться того, чтобы подтянуть электросетевую инфраструктуру до всероссийского стандарта», — заявил глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Благодаря учениям «Россетей» стало возможно решение застарелых проблем столицы Дагестана, таких как износ электросетей, сверхвысокие потери, низкая платежная дисциплина, говорит врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов.

Итогом проведенных работ станет снижение потерь электроэнергии на 72 млн кВтч/год, то есть на 232 млн руб./год; повышение наблюдаемости сети на 23%, снижение на 20% средней длительности перерывов электроснабжения потребителей, а также уменьшение аварийности на 10%.

Учения проходили с 20 июля по 19 августа.

ПАО продолжит курировать электросетевой комплекс Дагестана до 2023 года. «В течение нескольких лет методично будем все восстанавливать. В один момент чуда не бывает, но за пять лет мы сделаем это чудо», - сказал Ливинский.