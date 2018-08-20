В России уравняли в цене слабую и крепкую водку

В России вступили в силу единые минимальные цены на водку, сообщает «Российская газета».

Изменения предполагают единые минимальные цены на «слабую» и «крепкую» водку, то есть на напитки крепостью от 37 до 40 градусов.

Минимальная розничная цена составляет 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

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Цены были установлены приказом министерства финансов России, через 45 дней после регистрации документа Минюстом указ вступает в силу.

Ранее сообщалось, что в аналитическом центре при правительстве России предложили каждые 12 месяцев пересматривать минимальную розничную цену на алкоголь.